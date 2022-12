POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (08.12.2022), gegen 14:30 Uhr, wurde ein 71-Jähriger in der Kranichstraße von einem Hund in die Hand gebissen. Der Hund wurde von einem Mann an der Leine ausgeführt. Der Mann ging mit dem Hung weiter, obwohl er von dem Senior angesprochen wurde. Bei dem Hund soll es sich um einen großen, beigen Boxer-Mix handeln. Der unbekannte Mann sei ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und schlank ...

