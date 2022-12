Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Verkehrsunfall beleidigt...

Ludwigshafen (ots)

... wurde ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag (08.12.2022). Der junge Mann war zuvor von der Wittelsbachstraße in die Mundenheimer Straße abgebogen, wo er einen, die Mundenheimer Straße querenden, 34-jährigen Fußgänger übersah und ihn mit seinem Außenspiegel am Arm traf. Der 34-Jähirge erlitt hierdurch Schmerzen und zeigte sich so erbost, dass er gegen das Auto trat und den Fahrer beleidigte. Nach Eintreffen der Beamten konnten die Gemüter beruhigt und der Unfall polizeilich aufgenommen werden.

