POL-PPRP: ACHTUNG Fake News - Angebliche Messerstecherei an Schule

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.12.2022 auf 07.12.2022) wurde ein Zigarettenautomat in der Kleestraße aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Auch an einem, in der Nähe befindlichen, weiteren Automaten konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den bislang unbekannten Tätern jedoch nicht, an die Geldkassette zu kommen. Die genaue Schadenshöhe ist ...

mehr