Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.12.2022 auf 07.12.2022) wurde ein Zigarettenautomat in der Kleestraße aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Auch an einem, in der Nähe befindlichen, weiteren Automaten konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den bislang unbekannten Tätern jedoch nicht, an die Geldkassette zu kommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

