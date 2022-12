Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 75-Jährige vor Haustür ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (07.12.2022), gegen 02:30 Uhr, war eine 75-jährige Ludwishafenerin zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als sie vor ihrer Wohnung in der Rheingönheimer Straße durch zwei Männer angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als die 75-Jährige verneinte, forderten die Täter die Herausgabe von Bargeld. Als sie auch dies ablehnte, schlug ihr einer der Männer unvermittelt ins Gesicht und entriss ihr einen Einkaufsbeutel. Beide Männer flüchteten dann zu Fuß in Richtung des Zedwitzparks in der Wilhelminenstraße. Die Geschädigte beschrieb die Täter als osteuropäisch aussehend. Einer der Männer war circa 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare und trug einen grauen Jogginganzug mit Kapuze. Der Zweite war circa 1,65 Meter groß und trug ebenfalls einen grauen Jogginganzug. Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

