Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung am Berliner Platz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (06.12.2022), gegen 18:00 Uhr, kam es, zunächst in der Ludwigsstraße, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Ludwigshafener und zwei jungen Männern. Die Streitigkeiten verlagerten sich im Anschluss an die Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz, wo es nicht bei dem Wortgefecht blieb. Im Zuge dessen schlugen und traten die beiden, bislang unbekannten, jungen Männer auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden 27-Jährigen ein. Nachdem die Jugendlichen von ihm abließen entfernten sie sich zu Fuß in Richtung Ludwigsstraße. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Täter waren nach Aussagen des Geschädigten südländischen Aussehens und etwa 18-20 Jahre alt. Einer war circa 1,70 Meter groß und hatte schwarzes, gelocktes Haar. Er trug schwarze Oberbekleidung. Der Andere war circa 1,80 Meter groß, kräftig, hatte ebenfalls schwarzes, gelocktes Haar und trug ein blaues T-Shirt. Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell