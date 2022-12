POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss...

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte entwenden in dem Zeitraum vom 02.12.2022 bis 06.12.2022 16 Klimageräte von einer Baustelle in der Magnetbandstraße. Der Schaden beläuft sich derzeit auf 23.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

