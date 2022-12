Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche stehlen Zigaretten aus Automaten

Ludwigshafen (ots)

Zwei 15-Jährige wurden am Dienstag (06.12.2022), gegen 11 Uhr, von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, wie sie Zigaretten aus einem Automaten in der Taubenstraße entwendeten. Die Zeugin verfolgte die beiden Jugendlichen und verständigte die Polizei. Die Polizei nahm nach einer kurzen Verfolgung die 15-Jährigen fest. Insgesamt wurden 13 Zigarettenpackungen aus einer Öffnung des Automaten entwendet. Ob der Zigarettenautomat bereits aufgebrochen war oder von den Jugendlichen aufgebrochen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die 15-Jährigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell