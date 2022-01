Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aufgefahren und gestürzt

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Ein 18-jähriger Fahrer eines Motorrades verletzte sich am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Lilienthaler Allee bisherigen Informationen zufolge leicht und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge in Fahrtrichtung Lilienthal aus unbekannter Ursache auf einen Fiat einer 52-Jährigen vor ihm aufgefahren und gestürzt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell