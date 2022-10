Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße/ Auto beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Zu einem Unfall mit anschließender Flucht kam es am Montag (10.10.22) an der Hauptstraße. Gegen 17.25 Uhr stand ein schwarzer Ford Tourneo Custom am Straßenrand der Hauptstraße. Aus Richtung Josef-Heydt-Straße kam ein Auto. Die mutmaßliche 50-jährige Fahrerin aus Havixbeck fuhr in Schlangenlinien, wobei das Auto mit dem Ford kollidierte. Statt sich um ihre Anschlusspflichten zu kümmern, flüchtete sie von der Unfallstelle. Durch Zeugenaussagen ermittelte die Polizei die Fahrerin, die stark betrunken war. Sie musste mit zur Wache nach Coesfeld, wo ihr eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

