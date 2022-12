POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (06.12.2022), gegen 18:00 Uhr, kam es, zunächst in der Ludwigsstraße, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Ludwigshafener und zwei jungen Männern. Die Streitigkeiten verlagerten sich im Anschluss an die Straßenbahnhaltestelle am Berliner Platz, wo es nicht bei dem Wortgefecht blieb. Im Zuge dessen schlugen und traten die beiden, bislang unbekannten, ...

mehr