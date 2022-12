Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wieder Telefonbetrüger am Werk

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (07.12.2022) kam es in Ludwigshafen erneut zu mehreren betrügerischen Anrufen. Sowohl gegenüber einer 66-Jährigen als auch einer 83-Jährigen gaben die Anrufer an, dass ein naher Angehöriger im Krankenhaus liege und dringende medizinische Hilfe benötige. Die Medikamente seien sehr kostspielig und die Geschädigten sollten zeitnah hohe Bargeldbeträge hierfür zur Verfügung stellen. In beiden Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und das Gespräch beendet. In einem weiteren Fall gab sich eine Anruferin als Mitarbeiterin eines Energieversorgers aus. Die 70-jährige Geschädigte bemerkte den Betrugsversuch jedoch unmittelbar, woraufhin die Anruferin sie zunächst beleidigte, um daraufhin aufzulegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte! - Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind! - Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei! - Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

