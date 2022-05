Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom Wochenende

Bendorf (ots)

Verkehrsunfallflucht

Der Geschädigte teilte mit, dass er seinen PKW Ford Eco-Sport am 20.05.22, gg. 10.30 Uhr auf dem Kauflandparkplatz in Bendorf geparkt habe. Als er vom Einkaufen zurückgekommen sei, habe er einen neuen Schaden an der Beifahrertür seines PKW bemerkt. Weiterhin habe er einen blauen PKW wahrgenommen, welcher sehr eng neben seinem geparkt habe und von welchem vermutlich der Schaden stamme. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht

Am 20.05.22, gg. 19.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW (Schwarzer Daimler) in der "Schönen Aussicht" 24 in Bendorf. Bedingt durch einen umgefallenen Baum mussten mehrere PKW dort wenden, weshalb der Verursacher aus diesem Kreis stammen dürfte. An seinen PKW zurückgekehrt, stellte er eine Delle im rechten Frontbereich fest. Hinweise auf den Verursacher bestehen nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell