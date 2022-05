Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Weißenthurm: Hauptstraße 102, Zeugin eines Verkehrsunfalles gesucht.

Weißenthurm (ots)

Am 11.05.2022,gegen 15:25 Uhr, kam es an der o.g. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der vermeintliche Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße in Richtung Andernach. In Höhe der Hausnummer 102 wollte er einen Fahrradfahrer überholen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden ON 02 und es kam zur seitlichen Berührung. Beide Beteiligten und eine Zeugin hielten an. Die Zeugin entfernte sich später von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bitte die Zeugin, dass diese sich bei der Polizei Andernach (02632- 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de) zu melden.

