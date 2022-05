POL-PDKO: Andernach: Festnahme einer Enkeltrickbetrügerin

Boppard (ots) - Am Freitag, dem 13.05.2022 kam es in der Zeit von 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der BOMAG in Boppard-Buchholz. Hier touchierte ein unbekanntes Fahrzeug das geparkte Fahrzeug des Geschädigten am Fahrzeugheck. Wir bitten um Hinweise an die Polizei Boppard unter (06742) 809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de. Am Freitag, dem 13.05.2022 kam es auf der B327 bei der ...

