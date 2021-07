Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.07.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Täter erbeuteten Bargeld.

Wolfenbüttel, Landeshuter Platz, 06.07.2021, 11:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 51-jähriger Geschädigter beim Einsteigen in seinen Pkw von einem unbekannten Täter abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt. In diesem Zeitraum entwendete ein zweiter Täter aus dem Inneren des Fahrzeuges Bargeld. Die Täter flüchteten und erbeuteten bei der Tatausführung eine niedrige vierstellige Summe.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, weiße OP-Maske, dunklerer Teint, schwarze kurze gelockte Haare, schmale Statur, kurzes weißes Hemd, eher dunklere Jeanshose, gebrochene englische Sprache. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 zu wenden.

Täter verursachten mit entwendeten EC-Karten hohen Schaden.

Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 07.07.2021, 12:30 Uhr.

Ein unbekannter Täter entwendete aus einer abgestellten Handtasche einer 63-jährigen Frau zwei EC-Karten. Im Anschluss an diese Tat erfolgten mehrere Einkäufe und Bargeldabhebungen. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

