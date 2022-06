Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrraddiebe gesucht

Soest (ots)

Eine Zeugin beobachtete, wie zwei Unbekannte am Mittwoch, 8. Juni, gegen 15.05 Uhr, ein Damenfahrrad auf der Brüderstraße entwendeten. Sie durchtrennten das Fahrradschloss und flüchteten anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Die Fahrraddiebe sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Einer der Tatverdächtigen hatte eine Tätowierung am Bein und dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze, kurze Hose, ein schwarzes Shirt und einen Rucksack. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Soest an die Telefonnummer 02921 91000.(jb)

