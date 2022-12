POL-PPRP: DEIG-Einsatz

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (08.12.2022), gegen 9:30 Uhr, kam es an der Einmündung Sternstraße/Prälat-Caire-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines 81-jährigen Fahrradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 ...

