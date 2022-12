POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Weiler, Zum Kellerpfad (ots) - Am 25.11.2022 kam in der Zeit von 15:15-19:00h zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Das geschädigte Ehepaar war zur Tatzeit nicht zu Hause und verständigte, nachdem es den Einbruch festgestellt hat, unverzüglich die Polizei. Nach erfolgter Tatortaufnahme konnte ermittelt werden, dass der/die unbekannten Täter sich über die Terrassentür Zutritt in das Haus verschaffte und im weiteren Verlauf das Haus nach Wertgegenständen ...

