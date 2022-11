POL-PIBIN: Wohnungseinbruch

Bingen Sponsheim, In der Weide (ots) - Am 25.11.2022 kam es im Zeitraum zwischen 07:30h und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der zurzeit unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße "In der Weide" in Fahrtrichtung Ringstraße und touchierte hierbei in Höhe der Hausnummer 13 einen abgestellten PKW. Am abgestellten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im Bereich des linken Außenspiegels sowie des linken Frontkotflügels. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ...

