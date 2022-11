Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Bacharach

Bingen (ots)

Im Zeitraum vom 23.11.2022 auf den 24.11.2022 ereignete sich in der Borbachstraße in Bacharach eine Unfallflucht. Dabei fuhr ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel, des am Fahrbahnrand parkenden, PKW (Skoda) des Geschädigten ab. Da bis dato keine Hinweise auf den Verursacher vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen, welche den Unfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell