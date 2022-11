Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Wohnhaus

Waldalgesheim (ots)

In Abwesenheit der Hauseigentümer verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum 09.11. - 18.11.2022 Zutritt zu einem Einfamilienhaus im südöstlichen Wohngebiet von Waldalgesheim. Um in das Haus zu gelangen, wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Welche Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei Bingen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell