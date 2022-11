Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall zwischen zwei Fußgängern und einem PKW - Zeugen gesucht!

Bingen (ots)

Am 18.11.2022 kam es gegen 07:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg in Höhe des Anwesens Mainzer Straße 33 in Bingen. Zwei Fußgänger wurden beim Überschreiten des Überwegs durch einen silberfarbenen Pkw angefahren. Hierdurch stürzten die beiden Fußgänger und wurden leicht verletzt.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen unter der Telefonnummer 06721-9050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell