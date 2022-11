POL-PIBIN: Baucontainer-Diebstahl

Bingen (ots) - Am 12.11.2022 wurde eine Streife der PI Bingen gegen 19:45 Uhr in der Binger Vorstadt auf ein entgegenkommendes Fahrzeug ohne montiertes vorderes Kennzeichen aufmerksam. In der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zwar ordnungsgemäß zugelassen war, der 33-jährige Fahrer jedoch unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15%o. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine ...

mehr