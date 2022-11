Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Bingen, 09.11., An den Steinäckern, 15:15 Uhr. Eine Spedition meldete einen der eigenen Fahrer, der alkoholisiert mit seinem LKW an einem Discounter-Zentrallager stehe. Man sei besorgt, dass der Fahrer losfahren könne. Vor Ort trafen die Beamten den Mann im Fahrzeug an, das jedoch nicht bewegt wurde. Er erklärte, selbst seine Firma über seinen Zustand informiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Der Schlüssel wurde sichergestellt und der LKW verschlossen. Der Fahrer verblieb vor Ort und gab an, mit einem anderen Fahrer mitfahren zu wollen. Eine Stunde später ging die Meldung ein, dass der alkoholisierte Mann nun die Scheibe des LKW eingeschlagen habe. Die Streife fuhr also erneut an und nahm den Mann mit auf die Dienststelle zwecks Ingewahrsamnahme.

