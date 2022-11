Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Reiterunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Bingen (ots)

Wolfsheim, 02.11., Mainzer Straße, 16:05 Uhr. Eine Frau meldete einen Unfall. Sie war zusammen mit ihrem Sohn im Feld geritten, als plötzlich eine männliche Personengruppe eine Drohne auffliegen ließ. Diese flog mit hoher Geschwindigkeit an den Reitern vorbei, so dass die Pferde erschraken und den Reitern durchgingen. Es folgte ein Zusammenstoß beider Pferde. Dabei zog sich die Anzeigende eine Verletzung am rechten Unterschenkel zu. Die Personen stiegen anschließend in ihrem weißen Fahrzeug davon. An der Landstraße hatten sie noch angehalten und die Drohnen eingesammelt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell