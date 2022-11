POL-PIBIN: Urkundenfälschung

Bingen (ots) - Bereits am Mittwoch, den 26.10.2022 kam es zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Naheweinstraße in Waldalgesheim. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Dachfirst eines Hauses. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. ...

