POL-PIBIN: Einkaufswagen außer Kontrolle

Bingen (ots) - Am 26.10.22 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Saarlandstraße einen E-Scooter an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 19-jährige Fahrer gab im Rahmen der Kontrolle an, dass er keine Versicherung für den E-Scooter abgeschlossen habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. ...

mehr