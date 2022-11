Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Am 12.11.2022 wurde eine Streife der PI Bingen gegen 19:45 Uhr in der Binger Vorstadt auf ein entgegenkommendes Fahrzeug ohne montiertes vorderes Kennzeichen aufmerksam. In der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug zwar ordnungsgemäß zugelassen war, der 33-jährige Fahrer jedoch unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15%o. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Daneben werden im Ermittlungsverfahren weitere Ermittlungen hinsichtlich der Führerscheinsituation notwendig, da der Fahrer in der Kontrolle keinen entsprechenden Nachweis vorlegen konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell