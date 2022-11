Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen gesucht - Körperverletzung z.Nt. eines 62-Jährigen in Bingen

Bingen (ots)

Am 11.11.2022 gegen 16:00 Uhr kommt es in der Saarlandstraße in Bingen zur Mitteilung über einen verletzten 62-Jährigen nahe der dortigen Bushaltestelle. Bei Befragung des 62-jährigen Geschädigten wird mitgeteilt, dass dieser von zwei unbekannten Jugendlichen ohne Anlass geschlagen und/oder geschubst worden sei. Hierbei soll er auch zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Zu einer Aushändigung des geforderten Geldes kam es jedoch nicht. Durch die Einwirkung auf den 62-Jährigen aus Bingen erlitt dieser ein Kopfplatzwunde und Abschürfungen an beiden Händen. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme ist der Geschädigte deutlich alkoholisiert und kann die Tat nur bruchstückhaft wiedergeben. Die Polizeiinspektion Bingen bittet nun um Mithilfe bei der Sachverhaltsklärung durch Augenzeugen. Bei sachdienlichen Hinweisen bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Bingen 06721-905-0 oder pibingen@polizei.rlp.de.

