Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger scheitern

Meiningen (ots)

Ein Betrüger versuchte am Dienstag sein Glück bei einer Frau aus Meiningen. Er kontaktierte die Dame über einen Massengerdienst und gaukelte ihr vor, ihre Tochter zu sein und schrieb, dass sie aufgrund eines defekten Handys nun eine neue Telefonnummer hat. In der Nachricht stand zudem, dass sie gar nicht versuchen soll, anzurufen, weil das Mikrofon des alten Mobiltelefons defekt sei. Im selben Atemzug bat sie ihre "Mutter" um Hilfe. Sie müsste 1.900 Euro überweisen. Die Meiningerin reagierte vollkommen richtig und rief die "alte" Telefonnummer ihrer Tochter an. Auf diese Weise flog der Schwindel auf und die 1.900 Euro sind dort geblieben, wo sie hingehören. Bleiben auch Sie so aufmerksam und lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln. Überweisen Sie niemals Geld und übergeben Sie niemals Kontodaten.

