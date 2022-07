LPI-SHL: Zigarettenautomat war das Ziel

Unteralba (ots) - Eine 83-jährige Frau wollte Mittwochabend von der Geisaer Straße in Unteralba auf die Landstraße nach links auffahren. Sie hielt an, um die Vorfahrt zu gewähren und als alles frei war, fuhr sie los. Den Angaben der 83-Jährigen nach, wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet, fuhr dadurch geradeaus in eine Hecke und beschädigte den in der Hecke befindlichen Maschendrahtzaun und ein dahinter befindliches Carport. Die Frau blieb unverletzt. ...

