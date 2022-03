Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar von Samstag, 19.03.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 20.03.22, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Unfall mit schwerverletzter Person

Am Samstagvormittag, gegen 11:28 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung "Am Breiten Tor" in Goslar. Dabei fuhr zunächst ein 22- jähriger Fahrer eines Pkw Opel die Okerstraße in Richtung Breites Tor entlang. Aufgrund einer wahrnehmbaren Einsatzfahrt (mit "Martinshorn" und Blaulicht) eines Notarztwagens fuhr der 22- jährige unverzüglich an den rechten Fahrbahnrand der Okerstraße. Der zu diesem Zeitpunkt hinter ihm befindliche Fahrer eines Leichtkraftrades (Roller) wollte daraufhin rechtsseitig den PKW Opel überholen. Dabei touchierte jedoch der 56 jährige- Rollerfahrer den rechten Außenspiegel des nun stehenden Pkw. Hierdurch kam der Rollerfahrer zu Fall und stürzte von seinem Roller. Durch den Sturz wurde der 56 jährige Goslarer leider so schwer verletzt , dass er mittels Rettungshubschraubers in eine Klinik geflogen werden musste. Der Rollerfahrer schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Durch den Einsatz des Rettungshubschraubers kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt.

i.A. Dankenbring, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell