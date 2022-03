Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 19.03.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Samstag, den 18.03.22, gegen 10.35 Uhr, ereignete sich auf der Bornhäuser Str., Höhe St.-Annen-Str., ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Seesenerin befuhr unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss mit ihrem Fahrrad den Gehweg und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt und der Pkw einer 49-jährigen Fahrzeugführerin beschädigt. Aufgrund der deutlichen Beeinflussung von Alkohol und Medikamenten wurde eine Blutentnahme bei der unfallverursachenden Radfahrerin angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Nach ambulanter Behandlung in der Asklepiosklinik konnte die Radfahrerin wieder entlassen werden.

Versuchter Diebstahl / Urkundenfälschung

Im Tatzeitraum vom 14. Februar bis 18. März schlug ein bislang Unbekannter zwei Scheiben eines auf dem Parkplatz eines Discounters in der Braunschweiger Str. abgestellten Pkw ein. Im Zusammenhang mit den polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten und zudem als entwendet im polizeilichen Abfragesystem einlagen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und gegen den Fahrzeughalter, einen 54-jährigen Braunschweiger, ein entsprechendes Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz der Sehusa Wasserwelt ereigneten sich am Samstag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr, zwei Verkehrsunfallfluchten. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken zwei dort abgestellte Fahrzeuge, einen VW Transporter und einen BMW, beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu bemühen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, unter 05321/9440, in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell