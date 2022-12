Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewohner verstirbt bei Hausbrand

Herxheim bei Landau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Abend des 09.12.2022, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Herxheim bei Landau, in dessen Folge ein 64-jähriger Bewohner verstarb. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 750.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell