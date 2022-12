Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Wohnwagen

Emsbüren (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Dezember, 0 Uhr, und dem 25. Dezember, 11 Uhr, kam es in Emsbüren zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter überwanden die Umzäunung eines Geländes an der "Hanwische Straße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnwagen. Nachdem die Täter den Innenraum durchsucht hatten, entwendeten sie eine Werkzeugkiste und einen Ladeadapter. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

