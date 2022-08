Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Rennerod

Rennerod (ots)

Am 11.08.2022 gegen 12:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in 56477 Rennerod, Hauptstraße 1, eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte selbst wurde durch eine Zeugin darauf aufmerksam gemacht, die den Verkehrsunfall gesehen hat. Demnach fuhr ein bislang unbekannter Pkw rückwärts gegen den geparkten Pkw des Geschädigten, verursachte einen Sachschaden und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, insbesondere die bereits erwähnte Zeugin, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden (Tel.: 0266398050 oder per E-Mail: piwesterburg@polizei.rlp.de).

