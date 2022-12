Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots)

Am Freitag kam es gegen 12:05 Uhr in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter, männlicher Fahrzeugführer war mit einer schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse auf der "Dorfstraße" in Richtung "Husberger Straße" unterwegs und bog nach links in die "Tengestraße" ab. Hierbei übersah er ein 12-jähriges Kind, das in diesem Moment mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Bei der Kollision wurde der 12-Jährige leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne seinen entsprechenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Mann soll einer Beschreibung zufolge etwa 55 bis 60 Jahre alt sein und kurze, graue Haare haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell