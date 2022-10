POL-PDLU: Alkoholgeruch überführt Verkehrsteilnehmer

Limburgerhof (ots) - Durch einen Zeugen wurde am Sonntagabend ein Verkehrsunfall in der Sieglestraße gemeldet. Der Unfallverursacher hätte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen als Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser konnte unmittelbar danach als Rollerfahrer in Ludwigshafen alkoholisiert festgestellt werden. Eine Atem-Alkohol-Kontrolle ergab einen Wert von 1,26 ...

