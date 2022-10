Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an parkendem Pkw

Gerolstein (ots)

Der Geschädigte parkte seinen Pkw Dacia Logan im Zeitraum von Freitag, 21.10.2022, 21:30 Uhr bis Samstag, 22.10.2022, 09:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Hauptstraße 5 in Gerolstein. In dieser Zeit wurde der Pkw durch einen unbekannten Täter an der kompletten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Des Weiteren zerkratzte der Täter den rechten hinteren Kotflügel als auch das Heck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Tel: 06592 9626-0 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Tel.: 06591 9526-0

