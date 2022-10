POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Rockeskyll (ots) - Am Abend des 21.10.2022, gegen 21:30 Uhr, wurden Anwohner der Dorfstraße in Rockeskyll durch ein Unfallgeräusch aufmerksam und erkannten einen weißen BMW, vermutlich 5er Modellreihe, an der dortigen Verkehrsinsel. Der BMW flüchtete anschließend in grobe Richtung B410. Die Unfallaufnahme vor Ort zeigte, dass der Unfallverursachende die L27 aus Walsdorf kommend befuhr und in der Ortslage Rockeskyll über die dortige Verkehrsinsel fuhr. Hierbei wurde ein ...

