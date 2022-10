Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl/ Trickdiebstahl zum Nachteil einer 85-Jährigen Frau.

Kyllburg (ots)

Am heutigen Samstag kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:10 Uhr zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 85-Jährigen Frau, welche sich im LIDL Markt in Kyllburg befand. Die Geschädigte hielt sich im Bereich der Kühltheke auf, als einer anderen Frau Quarkpackungen aus einem Regal fielen. Dies dürfte vermutlich absichtlich herbeigeführt worden sein. Die Geschädigte half der Frau im Anschluss, die Packungen zurück in das Regal zu räumen. Unmittelbar im Anschluss bemerkte sie, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der mitgeführten Umhängetasche befand. Die zuvor festgestellte Frau und mutmaßliche Täterin hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in unbekannte Richtung entfernt. Sie wird durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, weiße Bluse, deutsche Sprache mit unbekanntem Akzent, heller Hauttyp. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeug*innen, die Angaben zur Tat, oder möglicherweise genutzten Fluchtfahrzeugen machen können, sich unter der 06561-96850 zu melden.

