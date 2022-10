Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 6.10.2022 mehrere Fahrzeuge in Drensteinfurt auf. Der oder die Täter gingen mehrere Pkw sowie einen Firmentransporter an. Sie erbeuteten Elektrowerkzeuge, eine Kamera, Kopfhörer, ein Brillentui und Geld. Die Tatorte liegen an folgenden Straßen: Riether Straße, Harkortstraße, Grote Kamp, Max-Fleischer-Weg.

Wer hat dort in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell