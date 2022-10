Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer stößt mit Löschfahrzeug zusammen

Warendorf (ots)

Ein 53-jähriger Kradfahrer aus Ahlen befuhr am Donnerstag, 06.10.2022, 18.12 Uhr, mit seinem Kraftrad die Schinkelstraße in Ahlen in Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Schinkelstraße/ Konrad-Adenauer-Ring/ Theodor-Schwarte-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr Ahlen, welches unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf dem Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung der Feuerwache kommend in Richtung Beckumer Straße fuhr. Nach Befragung von Zeugen ist der Kradfahrer vermutlich bei "Rot" in den Kreuzungsbereich eingefahren, diesbezüglich dauern die Ermittlungen/Befragungen noch an.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Krad nach dem Zusammenstoß mit dem Löschfahrzeug noch gegen den PKW eines 44-jährigen Ahleners geschleudert, der auf dem Linksabbiegerstreifen des Konrad-Adenauer-Ringes wartete um auf die Theodor-Scharte-Straße abzubiegen. Der Kradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall, er wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Fahrer des Löschfahrzeuges und der 44-jährige PKW-Fahrer bleiben unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt, der Kreuzungsbereich musste kurzfristig für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell