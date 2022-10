Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert gegen geparkte Autos gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.10.2022, 20.30 Uhr bog ein alkoholisierter Beckumer mit seinem Transporter von der Zemenstraße auf die Vorhelmer Straße in Richtung Beckum ab. Im weiteren Verlauf fuhr der 41-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen zwei am Straßenrand geparkte Autos. Der Mann schaute sich die Schäden an und ging dann zu seinem Transporter zurück. Eine Anwohnerin hatte den Unfall bemerkt, nachgeschaut und den Verursacher angesprochen. Da sie bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen hatte, rief die 34-jährige Beckumerin die Polizei. Die Beamten ließen den Beckumer einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser war positiv, so dass die Einsatzkräfte dem 41-Jährigen eine Blutprobe entnehmen ließen. An den Autos und dem Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 1.150 Euro.

