POL-PDLU: Speyer - Sofortmeldung Unfall Landauer Straße Abfahrt B9

Speyer (ots) - Nach einem Ladendiebstahl geflüchtet ist am Dienstag gegen 21:00 Uhr ein 21-Jähriger sowie ein bislang unbekannter Komplize. Die beiden Männer entwendeten in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße mehrere Lebensmittel und ergriffen die Flucht nachdem sie dabei beobachtet wurden. Der 21-Jährige nutzte hierzu ein Fahrrad. Dank der Fahrrad- und Personenbeschreibung konnte der Ladendieb im Rahmen ...

