Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis 29.07.-31.07.2022

PI Heidekreis (ots)

Bad Fallingbostel:

Bereits Freitagvormittag wurde der Polizei eine Trunkenheitsfahrt auf der A 27 gemeldet. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Lkw in starken Schlangenlinien auf der Autobahn gefahren. Die Polizei Bad Fallingbostel konnten das gesuchte Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Walsrode Süd feststellen. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich schnell der Verdacht: bei dem 60-jährigen Fahrzeugführer aus Mecklenburg-Vorpommern wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille festgestellt. Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei einen Pkw auf der A 7, der zuvor ebenfalls auf der A 27 anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 27-jährigen aus Hannover eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein am Kontrollort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dieses: 1,38 Promille. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe durchgeführt. Beide müssen ab sofort zu Fuß gehen, denn die Führerscheine blieben bei den Kollegen. Am späten Freitagabend kontrollierten die Kollegen aus Bad Fallingbostel einen Pkw in der Von-Siemens-Straße. Hierbei stellten die Beamten bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Urin-Schnelltest bestätigte, dass dieser unter dem Einfluss von Marihuana stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Walsrode: Am Sonntagmorgen gegen 07.30 Uhr führten Beamte des PK Walsrode eine Verkehrskontrolle in Elferdingen durch und stellten bei dem 38-jährigen Mofa-Fahrer starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Zudem räumte der Mofa-Fahrer noch den Konsum von diversen Betäubungsmittel ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Schneverdingen: Die Kollegen aus Schneverdingen kontrollierten am Samstagabend gegen 21:00 Uhr einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße in Schneverdingen. Der Mann hatte jedoch vor der Fahrt zu tief ins Glas geschaut und pustete vor Ort 1,92 Promille. Außerdem gab er an, dass er zuvor Kokain genommen habe. Die Folge sind Strafanzeigen sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Soltau: In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es gegen 05:00 Uhr in einem Hotel in Soltau zu derart lautstarken Auseinandersetzungen eines alkoholisierten dänischen Pärchens, dass die Kollegen anrücken mussten. Es ging dabei um den verlorenen Verlobungsring, welcher nicht mehr auffindbar war. Als die Beamten zum zweiten Mal kommen mussten, wurden die Parteien getrennt und der Mann musste die restliche Nacht in der Zelle in Soltau verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell