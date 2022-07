Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Handtasche gestohlen; Soltau: Einbruch in Kindergarten; Munster: Portmonees aus Pkw gestohlen; Soltau: Unfallfahrerin gesucht; Soltau: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.07.2022 Nr. 1

27.07 / Handtasche gestohlen

Wintermoor: Einer 82jährigen Frau wurde auf dem Parkplatz einer Gärtnerei an der B3 am Mittwoch, gegen 15.00 Uhr die Handtasche gestohlen. Das Opfer hatte die Tasche auf den Beifahrersitz ihres Autos gestellt und anschließend den Einkauf im Kofferraum verstaut. Danach war die Tasche weg. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

28.07 / Einbruch in Kindergarten

Soltau: In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte in den Kindergarten an der Stalmannstraße ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

28.07 / Portmonees aus Pkw gestohlen

Munster: In der Zeit zwischen Dienstag, 06.00 Uhr und Donnerstag, 08.00 Uhr zerstörten Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite eines BMW, der am Worthweg abgestellt war. Von dem Beifahrersitz entwendeten sie einen pinken Einkaufskorb samt Inhalt sowie zwei Portmonees mit Bargeld. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

29.07 / Unfallfahrerin gesucht

Soltau: Am Montag, 25.07.22, gegen 12.00 Uhr kam es auf der Lüneburger Straße in Höhe der Kreissparkasse zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine Autofahrerin kam von dem Parkplatz der Kreissparkasse und bog nach links auf die Lüneburger Straße ein. Dabei übersah sie einen in Richtung Ortsausgang fahrenden Mercedes Kombi und touchierte ihn an der hinteren Stoßstange der rechten Fahrzeugseite. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: schulterlange, blonde Haare, 30 - 40 Jahre alt, normale Figur, trug eine Sonnenbrille. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin handelt es sich um einen Kombi mit fünf Türen und einem Kennzeichen aus dem Heidekreis. Die Fahrzeugfarbe wurde als auffällig beschrieben: blaumetallic mit einem leichten Lilaton. Hinweise zu Fahrerin und Fahrzeug nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

29.07 / Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads (Foto anbei)

Soltau: Polizeibeamte stellten am 12. Juli an der ehemaligen Teefabrik ein herrenloses Fahrrad sicher, welches aller Wahrscheinlichkeit nach zuvor gestohlen und dort abgestellt wurde. Das Fahrrad konnte bisher niemandem zugeordnet werden. Es handelt sich um ein 28er Trekkingrad der Marke "Victoria" in schwarz mit 24 Gängen. Hinweise zum Eigentümer bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

