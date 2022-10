Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendliche angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Geflüchtet ist ein E-Scooter-Fahrer, der am Donnerstag, 6.10.2022, 10.00 Uhr eine Jugendliche im Bereich der Oberstadtstraße in Warendorf anfuhr. Die 17-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Ems zwischen der Gartenstraße und Kolkstiege in Richtung Kolkstiege. Im Kurvenbereich stieß die Warendorferin mit dem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer zusammen. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um die Leichtverletzte und flüchtete. Dem E-Scooter-Fahrer fiel bei dem Unfall eine Brötchentüte herunter.

Der Verursacher ist etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, geschätzt 25 bis 30 Jahre alt, hat eine dickliche Statur, eine Glatze und ein leichter Bartansatz war erkennbar. Der Mann trug eine blaue Jeans und eine graue Strickjacke.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kennt den flüchtigen E-Scooter-Fahrer? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell