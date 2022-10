Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Die Polizei Daun sucht einen silbernen Mercedes, mit höchstwahrscheinlich stark beschädigtem Außenspiegel

Fahrerseite.

Udler, K 14 (ots)

Am 22.10.2022, gegen 18:45 Uhr, kam es im Bereich der Gemeinde Udler, Kreisstraße 14, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer / die Fahrerin eines silbernen Mercedes entzog sich nach einer Kollision "Spiegel an Spiegel" im Begegnungsverkehr der Unfallaufnahme; entfernte sich unerlaubt in Richtung Brockscheid. Zuvor hatte der Mercedes die Kurvenausfahrt geschnitten und war dadurch, gegen das Rechtsfahrgebot verstoßend, auf die Gegenfahrspur geraten. Die Polizei Daun sucht nun eben diesen silbernen PKW Mercedes, der höchstwahrscheinlich einen schwer beschädigten Außenspiegel auf der Fahrerseite aufweisen dürfte.

